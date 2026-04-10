Россиянам объяснили, когда надо оплатить апрельскую квитанцию за ЖКУ

С 1 марта текущего года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесён на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Об этом напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Соответственно, россияне имеют полное право оплатить апрельскую платёжку до 15 мая. Никакие праздники в этом не помешают. И если раньше я бы рекомендовал оплачивать платёжку до майских праздников, так как 10-е число выпадало на праздничный день, то сегодня крайний срок выпадает на рабочие дни. Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющий компаний быть не должно», — подчеркнул парламентарий.

Ранее россиянам напомнили, что услуги ЖКХ можно оплатить авансом.