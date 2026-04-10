Командующий ВС Австралии готов направить корабль в Ормузский пролив

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары.