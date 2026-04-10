Командующий ВС Австралии готов направить корабль в Ормузский пролив

СИДНЕЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Австралия может направить военный корабль в район Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства в регионе, если такое решение будет принято правительством. С таким заявлением выступил командующий Вооруженными силами страны адмирал Дэвид Джонстон.
«Я абсолютно уверен в том, что мы могли бы направить туда корабль в существующих условиях, если правительство примет такое решение. У меня нет сомнений в том, что наши ВМС способны работать в ситуации, сложившейся в Ормузском проливе», — сказал он в комментарии телеканалу ABC.
Вице-премьер страны Ричард Марлз, отвечая на вопрос телеканала 9News о возможной отправке военных кораблей в Ормузский пролив, подчеркнул, что «участие Австралии в обеспечении безопасности судоходства в регионе пока остается на стадии обсуждения». По словам Марлза, окончательное решение будет зависеть от консультаций с партнерами, участвующими в обсуждении мер по обеспечению беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары.