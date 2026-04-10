В аэропортах Екатеринбурга, Ижевска, Перми и Кирова ввели ограничения — авиагавани не принимают и не выпускают рейсы.
Об этом сообщила Росавиация.
Ранее в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар были введены временные ограничения.
