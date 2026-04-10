Рябков обсуждал в Гаване возобновление авиасообщения между Россией и Кубой

ГАВАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что обсудил с руководством Кубы множество вопросов практического взаимодействия, в том числе возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.
«Хочу сказать, что рассматривался также целый ряд вопросов практического взаимодействия между Россией и Кубой, — отметил дипломат на пресс-конференции в посольстве РФ в Гаване, отвечая на вопрос ТАСС. — Это и возобновление прямого авиасообщения, целый ряд проектов в туристической области».
Рябков сообщил, что в Гаване провел с кубинским руководством «интенсивный раунд консультаций по всему спектру российско-кубинских отношений». «Президент Кубы счел возможным нас принять и провел довольно подробный разговор о ситуации в стране», — добавил заместитель главы МИД РФ.