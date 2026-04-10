Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков обсуждал в Гаване возобновление авиасообщения между Россией и Кубой

Заместитель министра иностранных дел РФ также провел с руководством республики консультации по всему спектру российско-кубинских отношений.

ГАВАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что обсудил с руководством Кубы множество вопросов практического взаимодействия, в том числе возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.

«Хочу сказать, что рассматривался также целый ряд вопросов практического взаимодействия между Россией и Кубой, — отметил дипломат на пресс-конференции в посольстве РФ в Гаване, отвечая на вопрос ТАСС. — Это и возобновление прямого авиасообщения, целый ряд проектов в туристической области».

Рябков сообщил, что в Гаване провел с кубинским руководством «интенсивный раунд консультаций по всему спектру российско-кубинских отношений». «Президент Кубы счел возможным нас принять и провел довольно подробный разговор о ситуации в стране», — добавил заместитель главы МИД РФ.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше