Рябков: экономические вопросы были среди основных на встречах в Гаване

ГАВАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Экономическая тематика была среди основных сюжетов на переговорах с представителями властей Кубы, в том числе с президентом Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в посольстве РФ в Гаване.
«Мы, безусловно, обсуждали на всех встречах в Гаване экономическую тематику, она была среди основных сюжетов», — сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС. «Тема обеспечения энергетической безопасности острова является приоритетной, — подчеркнул он. — Но какие тут будут дальнейшие шаги, пока говорить преждевременно. “Общеизвестно, что мы в общем не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере “Анатолий Колодкин”, — отметил он. Рябков подчеркнул также, что в нынешней ситуации, которую переживает Куба в свете непрекращающейся блокады со стороны США, “практическое взаимодействие — обеспечение острова углеводородами и стабилизация ее энергетической системы — имеет особое значение”.
Замглавы МИД РФ обратил внимание, что вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива, который также занимает пост министра внешней торговли и иностранных инвестиций, за последние несколько месяцев четыре раза посещал Россию. «Это показательно с точки зрения интенсивности наших контактов», — подчеркнул Рябков. «Я хочу в принципе отметить предельно деловой характер наших бесед, — сказал дипломат. — Мы не фокусируемся на протоколе, на декоративных аспектах в наших отношениях, а идем сугубо по конкретике тех задач, которые перед нами стоят». «Именно на это нас нацеливают наши лидеры, и президент Кубы был максимально конкретен в сегодняшнем разговоре», — уточнил Рябков, рассказав о встрече с Диас-Канелем.
Замглавы МИД РФ подчеркнул также, что противозаконность блокады Кубы, в том числе энергетической блокады, со стороны правительства США «очевидна для очень многих в международном сообществе, и не только Россия озабочена этим вопросом». «Думаю, что те, кто понимает, что международное право и суверенное равенство государств — это не лозунг и не пустой звук, должны воспринять нынешнюю ситуацию [на Кубе] как задачу, которую нужно решать в практическом плане, — указал Рябков. — То есть действовать и помогать Кубе, стоя на страже этих принципов». Замглавы МИД РФ также сообщил, что у России есть такие партнеры в международном сообществе. «Мы с ними тоже будем взаимодействовать», — подчеркнул он.