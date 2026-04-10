Рябков: экономические вопросы были среди основных на встречах в Гаване

Замглавы МИД РФ подчеркнул также, что противозаконность блокады Кубы, в том числе энергетической блокады, со стороны правительства США «очевидна для очень многих в международном сообществе, и не только Россия озабочена этим вопросом». «Думаю, что те, кто понимает, что международное право и суверенное равенство государств — это не лозунг и не пустой звук, должны воспринять нынешнюю ситуацию [на Кубе] как задачу, которую нужно решать в практическом плане, — указал Рябков. — То есть действовать и помогать Кубе, стоя на страже этих принципов». Замглавы МИД РФ также сообщил, что у России есть такие партнеры в международном сообществе. «Мы с ними тоже будем взаимодействовать», — подчеркнул он.