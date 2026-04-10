Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу, заявили в Центре Хруничева

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Продолжение работ по созданию многоразовой версии ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5» не планируется в рамках нового национального проекта по космосу, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
«В настоящее время работы по этой теме в рамках нацпроекта “Космос” не предполагаются», — сказал Денискин.
Он отметил, что ранее предприятие выпустило дополнение к эскизному проекту по ракете «Ангара» с многоразовой связкой первой и второй ступеней.
Востребованность создания такой ракеты определяется потребностями потенциальных заказчиков и экономической эффективностью средства выведения, подчеркнул Денискин.
Ранее Центр Хруничева предложил использовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней (пяти «нижних» блоков — универсальных ракетных модулей) ракет «Ангара-А5М» или «Ангара-А5В».
Нацпроект про космосу был утверждён в июне 2025 года. Он действует до 2036 года и предполагает финансирование в размере около 4,4 триллиона рублей. Нацпроект увязывает все до этого разрозненные федеральные проекты и программы, связанные с космонавтикой.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
