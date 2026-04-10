США увеличили закупки самолетов перед началом конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов — до 1,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в феврале американские компании ввезли самолеты на 1,6 миллиарда долларов против 727,5 миллиона месяцем ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 2,2 раза за месяц.
Крупнейшими поставщиками самолетов на американский рынок в феврале стали Франция (66,5% от всех поставок), Канада (13,3%), Бразилия (8%), Германия (6,7%) и Швейцария (3,9%).