Дмитриев: Стармер перекладывает ответственность за энергетический провал

Британский премьер Кир Стармер перекладывает ответственность за провальную энергетическую политику на других.

Об этом в X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя новость и недовольстве Стармера по поводу колебаний цен на электроэнергию.

Об этом в X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя новость и недовольстве Стармера по поводу колебаний цен на электроэнергию.

«Проваливаясь во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свою провальную энергетическую политику на других», — написал Дмитриев.

Также глава РФПИ подчеркнул, насколько отличается как политик Стармер от Уинстона Черчилля.

Ранее издание Politico сообщало, что Стармер обвинил российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке отражается на экономике стран Европы.

Газета Financial Times написала, что Евросоюз опасается превращения энергетического кризиса в финансовый.

