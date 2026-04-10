Британский премьер Кир Стармер перекладывает ответственность за провальную энергетическую политику на других.
Об этом в X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя новость и недовольстве Стармера по поводу колебаний цен на электроэнергию.
«Проваливаясь во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свою провальную энергетическую политику на других», — написал Дмитриев.
Также глава РФПИ подчеркнул, насколько отличается как политик Стармер от Уинстона Черчилля.
Ранее издание Politico сообщало, что Стармер обвинил российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке отражается на экономике стран Европы.
Газета Financial Times написала, что Евросоюз опасается превращения энергетического кризиса в финансовый.