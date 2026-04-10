Президент Кубы заявил, что США не имеют права требовать что-либо от Гаваны

Диас-Канель подчеркнул, что у Вашингтона нет морального права даже заявлять о своей обеспокоенности положением кубинского народа и утверждать, будто кубинское правительство довело страну до такой ситуации. Он указал, что вся ответственность за происходящее лежит на плечах самих американских властей.
Ранее в Кремле рассказали о постоянных контактах России с кубинскими друзьями на рабочем уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот диалог будет продолжен. По его словам, телефонный разговор Владимира Путина с кубинским руководством может быть организован оперативно при необходимости.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.