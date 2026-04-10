Telegraph: Британия знает, что задержания судов нарушат международное право

Великобритания пока не предпринимала попыток задержания российских судов, поскольку опасается возможного нарушения норм международного морского права. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, действующие международные правила устанавливают высокие юридические требования к проведению досмотра иностранных судов. Власти должны каждый раз обосновывать законность подобных действий и подтверждать наличие оснований, например доказательства обхода санкционных ограничений, введённых Лондоном.
При этом отмечается, что генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер ранее вынес заключение, допускающее возможность высадки на российские суда сотрудников спецподразделений и Национального агентства по борьбе с преступностью при соблюдении правовых процедур.
Ранее в правительстве Великобритании заявили, что военные смогут подниматься на борт находящихся под санкциями кораблей, которые следуют транзитом через территориальные воды страны.