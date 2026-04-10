Паровичникова: в России разрабатывают новый метод лечения рака крови

Российские учёные разрабатывают инновационный метод лечения рака крови с использованием донорских CAR-T-клеток, сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.

Российские учёные разрабатывают инновационный метод лечения рака крови с использованием донорских CAR-T-клеток, сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.

Об этом главный внештатный гематолог и член-корреспондент РАН рассказала в интервью журналистам РИА Новости.

Как следует из публикации, разрабатываемая терапия подразумевает полный отказ от использования собственных клеток заболевшего человека.

По словам специалиста, в будущем медики намерены применять материал здоровых людей для борьбы с самыми злокачественными опухолевыми заболеваниями, включая множественную миелому и острые миелоидные лейкозы.

«То есть это аллогенные CAR-T-клетки, которые не будут требовать отдельной заготовки у пациента», — пояснила Паровичникова.

Ранее ведущий сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи кандидат биологических наук Фёдор Лисицын рассказал, что российская противораковая вакцина, разработанная специалистами центра, станет первой в списке препаратов против разных видов онкологии.