Паровичникова: в России разрабатывают новый метод лечения рака крови

Российские учёные разрабатывают инновационный метод лечения рака крови с использованием донорских CAR-T-клеток, сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.
Об этом главный внештатный гематолог и член-корреспондент РАН рассказала в интервью журналистам РИА Новости.
Как следует из публикации, разрабатываемая терапия подразумевает полный отказ от использования собственных клеток заболевшего человека.
По словам специалиста, в будущем медики намерены применять материал здоровых людей для борьбы с самыми злокачественными опухолевыми заболеваниями, включая множественную миелому и острые миелоидные лейкозы.
«То есть это аллогенные CAR-T-клетки, которые не будут требовать отдельной заготовки у пациента», — пояснила Паровичникова.
