Экипажи танков Т-80БВМ отработали сценарии боя на полигонах зоны СВО

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» отработали наступательные и оборонительные сценарии боя на полигонах тылового района зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи танков Т-80БВМ 25-й общевойсковой армии группировки “Запад” отработали стрельбу с закрытых огневых позиций, стрельбу прямой наводкой, а также работу в составе бронегрупп на полигонах в зоне проведения СВО. Танкисты совершенствовали навыки работы в составе взводных и ротных тактических групп, отрабатывая как наступательные, так и оборонительные сценарии», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что в ходе занятий особый акцент делался на точное поражение целей с закрытых огневых позиций. Используя системы корректировки огня и данные с разведывательных БПЛА, танкисты показали меткость даже на предельных дистанциях, достигая максимального эффекта при минимальном расходе боеприпасов.
Кроме этого, экипажи танков отработали навыки стрельбы прямой наводкой по движущимся и неподвижным целям.