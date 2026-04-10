Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипажи танков Т-80БВМ отработали сценарии боя на полигонах зоны СВО

ВС РФ также отработали навыки стрельбы прямой наводкой по движущимся и неподвижным целям.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» отработали наступательные и оборонительные сценарии боя на полигонах тылового района зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-80БВМ 25-й общевойсковой армии группировки “Запад” отработали стрельбу с закрытых огневых позиций, стрельбу прямой наводкой, а также работу в составе бронегрупп на полигонах в зоне проведения СВО. Танкисты совершенствовали навыки работы в составе взводных и ротных тактических групп, отрабатывая как наступательные, так и оборонительные сценарии», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе занятий особый акцент делался на точное поражение целей с закрытых огневых позиций. Используя системы корректировки огня и данные с разведывательных БПЛА, танкисты показали меткость даже на предельных дистанциях, достигая максимального эффекта при минимальном расходе боеприпасов.

Кроме этого, экипажи танков отработали навыки стрельбы прямой наводкой по движущимся и неподвижным целям.

