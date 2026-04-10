The Telegraph: Великобритания не задержала ни одного российского судна

Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за серьёзных опасений нарушить международное морское право.
Об этом сообщает газета The Telegraph.
Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер ранее официально разрешил сотрудникам спецназа и Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на корабли. Однако на данный момент ни одной подобной операции ещё не произошло.
Авторы статьи пояснили, что для перехвата иностранного транспорта в стране установлен крайне высокий юридический порог. В связи с этим для проведения досмотра властям требуются веские обоснования и чёткие доказательства обхода действующих санкций.
Ранее газета сообщала, что фрегат «Адмирал Григорович» провёл два российских нефтяных танкера через Ла-Манш.