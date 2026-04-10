Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрела-10. Новая жизнь советского ЗРК ближнего действия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В концерне «Калашников» заявили, что отгрузили очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10» в рамках контрактных обязательств на 2026 год.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В концерне «Калашников» заявили, что отгрузили очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10» в рамках контрактных обязательств на 2026 год.

Использование ЗРК «Стрела-10» в зоне СВО пока не привлекает столько внимания, как, скажем, «Панцирь». Это связано с ограничениями по дальности, что существенно сужает зону их применения. Напомним, у этого комплекса радиус поражения целей составляет 5 км, и это сказывается на эффективности. Те же «Панцири» сейчас намного практичнее и результативнее.

Но сейчас основным ударным средством ВСУ стали дроны, летящие на очень низких высотах, что вывело на первый план ЗРК ближнего радиуса действия. И здесь ЗРК «Стрела-10» — как нельзя кстати. При этом, не стоит забывать, что для решения всей проблемы налетов украинских БПЛА нужен комплексный подход, начиная от внедрения средств акустической разведки и насыщения, до применения целого комплекса различных ЗРК.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

