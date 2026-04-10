1 000 против 41: Мединский раскрыл данные обмена телами с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский 9 апреля сообщил о результатах очередного обмена телами погибших между Россией и Украиной.

По его данным, российская сторона передала 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив в ответ 41 погибшего бойца ВС РФ.

Как уточнил Мединский, информация следует из данных, опубликованных им после завершения процедуры обмена. Он указал на разницу в количестве переданных тел.

Предыдущая передача тел состоялась 26 февраля. Тогда Россия также передала украинской стороне 1 тыс. погибших, а Киев вернул 35 тел российских военнослужащих.

Отдельно в Минобороны РФ ранее информировали об обмене пленными. По данным ведомства от 6 марта, стороны обменялись равным числом военных — по 300 человек. Российских военнослужащих после возвращения доставили на территорию Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.

В организации обмена пленными участвовали посредники — Объединенные Арабские Эмираты и США.

