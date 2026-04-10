Марочко сообщил, что ВС РФ выбивают ВСУ из Хатнего

ЛУГАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь у Амбарного, выбивают подразделения Вооруженных сил Украины из соседнего Хатнего Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военные РФ готовятся к наступлению на запад от Амбарного.
«Сейчас идет очень активная работа по выбиванию украинских боевиков с района населенного пункта Хатнее», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные ВСУ оставили часть позиций у Амбарного Харьковской области, не выдержав давления армии РФ на этом участке.