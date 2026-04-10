Нетаньяху потеряет все в Иране: главная новость о войне 10 апреля

Что будет с израильским премьером Нетаньяху после завершения войны в Иране? Поддержит ли США своего партнера или переложит всю ответственность на него? На эти вопросы ответил политолог Кирилл Семенов.

Источник: Аргументы и факты

Военный конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание мировых СМИ от украинского кризиса. О том, как ситуация в Иране отразится на положении киевского режима, отношениях США и Израиля, а также о перспективах израильского премьера, в беседе с aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке, политолог Кирилл Семенов.

По мнению эксперта, главная проблема для Киева связана с ограниченностью ресурсов США, однако Зеленский в значительной степени ориентирован на Европу.

«Главный момент в том, что у США ограничено количество противоракет и они отказались их передавать Украине. Но надо иметь в виду, что Зеленский находится, в основном на попечении европейцев, а не американцев, основная помощь ему идёт от Европы. Думаю, ситуация в Иране не будет иметь серьёзного влияния на расклад сил», — отметил Кирилл Семенов.

Политолог также подчеркнул, что процесс сокращения американской помощи имеет внутренние причины, связанные с политикой Белого дома, а не только с ближневосточным конфликтом.

«Американская помощь сокращается, и, наверное, она вообще перестанет поступать киевскому режиму. Но это была политика Трампа изначально. То есть, насколько это связано напрямую именно с конфликтом на Ближнем Востоке, сказать сложно», — добавил эксперт.

Конфликт с Ираном уже сейчас меняет тон диалога между Вашингтоном и Тель-Авивом. Как полагает Семенов, американская администрация готовит «запасной аэродром» на случай неудачного исхода войны, намереваясь сделать «козлом отпущения» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«США прямо говорят о том, что их втянули в войну с Ираном. Они говорят об этом специально, чтобы если не удастся ничего там достичь, и будут проблемы у Трампа, переложить всю вину на Нетаньяху. Сейчас администрация Трампа уже прохладно относится к Нетаньяху. Министр иностранных дел Рубио прямо говорит, что США пошли в эту войну ради Израиля. Соответственно, Нетаньяху будет крайним», — заявил Семенов в комментарии aif.ru.

При этом, по его словам, фундаментальные стратегические связи двух стран останутся нерушимыми, хотя уровень личной поддержки израильского лидера существенно снизится.

«У США с Израилем стратегические отношения, они закреплены законодательно. Изменится поддержка Нетаньяху, но в целом это не скажется на взаимоотношениях стран. Уровень поддержки снизится, но она останется. США не будет больше поддерживать Израиль в подобных войнах, не будет поддерживать операции в Ливане или ещё где-то, но это не значит, что помощь Израилю прекратится», — уточнил политолог.

По словам Семенова, завершение боевых действий против Ирана может привести не просто к отставке, а к реальному тюремному заключению Нетаньяху, который фигурирует в громких коррупционных делах.

«Нетаньяху постараются убрать. На его место поставят более управляемого политика. Нетаньяху отправят в тюрьму. Его ждет серьезный срок, поэтому он и не уходит со своего поста. Он может, опять войну начнёт, потому что пока идёт война, он остаётся на плаву. Но в итоге все равно его сместят», — объяснил Семенов.

Напомним, что 12 апреля в Иерусалимском окружном суде ожидается возобновление процесса по делу Нетаньяху. Премьер-министр Израиля обвиняется по трем эпизодам: получение дорогих подарков на сумму более 700 тысяч шекелей (около 230 тысяч долларов), мошенничество в сделках с медиаактивами в обмен на позитивное освещение, а также получение взяток для лоббирования выгодных проектов для приближенных лиц.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше