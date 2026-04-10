Иран ужесточает контроль: Хаменеи объявил новую фазу по Ормузу

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о переходе к новой фазе контроля над Ормузским проливом.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о переходе к новой фазе контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное его пресс-службой 9 апреля.

По словам Хаменеи, управление ключевым морским маршрутом будет усилено. Он указал, что контроль над проливом включен в перечень условий, которые Тегеран выдвигает для возобновления переговоров с США.

В заявлении также говорится о намерении добиваться компенсаций от США и Израиля за ущерб, причиненный стране. Хаменеи подчеркнул, что Иран не откажется от своих требований и будет настаивать на репарациях.

Отдельно отмечено, что Тегеран не рассматривает отказ от своих позиций, несмотря на заявления о нежелании вступать в военный конфликт.

В тот же день иранский источник сообщил о планах ограничить проход судов через Ормузский пролив до 15 единиц в сутки в рамках условий прекращения огня. Возврат к прежним параметрам судоходства не предусмотрен.

Ранее генеральный секретарь НАТО допускал возможность участия альянса в обеспечении безопасности судоходства в районе пролива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше