В Духовном собрании мусульман России раскрыли, как совершать намаз в космосе

Существует пять столпов ислама — это обязательные предписания религии, составляющие фундамент веры для каждого мусульманина, напомнили RT в пресс-службе Духовного собрания мусульман России.

«К ним относятся: шахада (свидетельство веры), намаз (пятикратная молитва), закят (обязательная милостыня), пост в месяц Рамадан (саум) и хадж (паломничество в Мекку). Если во время поста мусульманин по уважительной причине может возместить свои пропуски после месяца Рамадан, то намаз мусульманин обязан совершить в любом состоянии, даже если полетит в космос», — подчеркнули в организации.

Там напомнили основные принципы, отметив, что молитва совершается пять раз в сутки, ориентируясь на время места старта (или Мекки).

«Вместо воды, которая дефицитна в космосе, используется символическое омовение песком, землёй или камнем, который упаковывается в специальный контейнер, — такой обряд называется таяммум. Важно, что после омовения сухим способом нужно находиться лицом к Каабе. Если из-за регулярного движения орбиты это затруднительно, разрешено обращаться в сторону Земли, а при невозможности — в любом направлении, но с внутренним намерением обращения в сторону Каабы», — объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что в условиях невесомости физические движения при молитве выполняются жестами или при фиксации тела специальными ремнями.

«Разрешается сокращать и объединять намазы, как это принято у путников (мусафиров), учитывая высокие нагрузки. Время для молитвы привязываем не к восходу и закату солнца, а к 24-часовому ритму жизни. Для отсчёта часовой пояс будет определяться относительно места, откуда осуществляется запуск ракеты в космос», — заключили в Духовном собрании мусульман России.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил в беседе с RT, во сколько лет космонавты в России выходят на пенсию и как она рассчитывается.