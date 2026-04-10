Гаубицы «Акация» уничтожили места размещения военных ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения военнослужащих ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил места скрытного размещения противника в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Разведка подтвердила, что здания в поселке переоборудованы под пункты размещения живой силы ВСУ, а в прилегающих лесополосах оборудованы замаскированные блиндажи», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по выявленным объектам.
«В результате точного огневого поражения постройки и укрепления в лесополосах разрушены, находившаяся в них живая сила уничтожена. Ликвидация пунктов дислокации сорвала планы противника по накоплению скрытых резервов на данном участке», — отметили в министерстве.