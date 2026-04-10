Британия не задержала ни одного судна РФ: риски нарушить морское право

Великобритания не провела ни одного задержания российских судов, несмотря на введенные ограничения, из-за риска нарушить международное морское право. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По данным издания, действующие нормы устанавливают высокий юридический порог для досмотра иностранных судов. Британские власти обязаны обосновывать каждую операцию, включая доказательства обхода санкций.
При этом генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выдал заключение, допускающее высадку британских силовиков, включая спецподразделения и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, на суда, связанные с Россией.
25 марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать суда в водах королевства, если они подпадают под категорию так называемого теневого флота. Власти заявили о возможности возбуждения уголовных дел в отношении владельцев, операторов и экипажей при нарушении санкционного режима.
В британском правительстве подчеркивали, что решения будут приниматься индивидуально по каждому судну. По данным Лондона, санкции введены против 544 судов, которые связывают с РФ.
В посольстве России в Лондоне назвали такие меры недружественными. 9 апреля в дипмиссии заявили, что реализация подобных действий может привести к последствиям.
Читайте также: Евросоюз убрал грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ.