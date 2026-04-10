«Королевский военно-морской флот не задерживал ни одного российского танкера, поскольку правительство опасается, что это нарушит международное право», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что международные правовые стандарты устанавливают «высокий юридический порог для государства при досмотре иностранного судна». Согласно этим правилам, официальные лица обязаны предоставлять четкое юридическое обоснование для каждой операции по перехвату.
При этом генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер подготовил заключение, расширяющее полномочия силовых структур, пишет издание. Согласно документу, британский спецназ и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) имеют право высаживаться на борт российских судов для проведения проверок.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 5 апреля заявил, что Россия ответит Великобритании на агрессивные действия в отношении российских судов. Лондону предлагается задуматься о последствиях за многочисленные ограничения, которые ввело британские правительство в отношении кораблей из России.