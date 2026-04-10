В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

СИДНЕЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Данные с австралийского самолета-разведчика E-7A Wedgetail поступают в Объединенный центр воздушных операций, в котором представлены США, и используются исключительно для оборонительных задач. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.
«США представлены в Объединенном центре воздушных операций, и именно туда поступают данные», — сказал он в интервью радиостанции ABC News.
По словам Марлза, вся информация, полученная при использовании австралийского самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail, используется для координации действий по защите Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива. «Это единственный способ его применения. Самолет выполняет оборонительную задачу и сейчас занимается защитой ОАЭ», — подчеркнул вице-премьер.
Ранее командующий Вооруженными силами страны адмирал Дэвид Джонстон заявил, что информация, собираемая австралийским самолетом-разведчиком, действующим на Ближнем Востоке, «отфильтрована таким образом, чтобы не использоваться для проведения наступательных операций Соединенных Штатов против Ирана».
«Возможности самолета таковы, что именно операторы этой платформы определяют, какая информация передается. Мы очень хорошо понимаем, что обнаруживает самолет — от радара до электронных систем, и какую информацию мы предоставляем [партнерам]», — сказал Джонстон, подчеркнув, что австралийские военнослужащие «следят за тем, чтобы поступающие от E-7A Wedgetail данные были связаны только с оборонительной миссией».
В начале марта Австралия направила в Персидский залив самолет E-7A Wedgetail и 85 военнослужащих для оказания помощи в защите государств, подвергающихся нападениям со стороны Ирана. Как заявляли в правительстве страны, эта миссия австралийских военнослужащих «направлена на усиление мониторинга воздушного пространства и поддержку операций по обеспечению безопасности». 9 апреля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе продлил миссию на неопределенный срок.