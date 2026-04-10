WSJ: Белый дом призвал сотрудников воздержаться от спекулятивных ставок

По ее информации, 23 марта, за несколько минут до объявления президентом США Дональдом Трампом приостановки ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более $760 млн. На следующий день отдел управления Белого дома разослал сотрудникам администрации президента электронное уведомление, в котором их предостерегли от неправомерного использования своего положения для торгов на фьючерсных рынках.