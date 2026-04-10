WSJ: Белый дом призвал сотрудников воздержаться от спекулятивных ставок

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Белый дом предостерег своих сотрудников от использования служебного положения для участия в торгах фьючерсами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По ее информации, 23 марта, за несколько минут до объявления президентом США Дональдом Трампом приостановки ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более $760 млн. На следующий день отдел управления Белого дома разослал сотрудникам администрации президента электронное уведомление, в котором их предостерегли от неправомерного использования своего положения для торгов на фьючерсных рынках.
«Президент Трамп предельно ясно дал понять, что, хотя он стремится к сильному и прибыльному фондовому рынку для всех, членам Конгресса и другим государственным чиновникам следует запретить использовать непубличную информацию в финансовых целях», — приводит газета слова представителя Белого дома Дэвиса Ингла.
Согласно данным Dow Jones Market Data, предоставленным WSJ, три игрока на платформе Polymarket заработали более $600 тыс., правильно угадав время заключения перемирия с Ираном. Однако, как отмечает газета, нет никаких доказательств использования американскими чиновниками этой информации для обогащения на рынках прогнозов.
Ранее портал Axios сообщал, что американские конгрессмены хотят запретить заключать пари на исход событий общественно-политической значимости, в том числе на исход выборов, решения правительств, военные действия и спортивные события на фоне подозрительной активности некоторых пользователей.