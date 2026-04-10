Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони: Европа должна сама строить систему безопасности в НАТО без США

Европейскому союзу необходимо самостоятельно выстраивать систему безопасности в Североатлантическом альянсе без оглядки на интересы США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Об этом глава итальянского правительства сообщила, комментируя визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

Политик призвала европейские страны не закрывать глаза на многочисленные унижения и упрёки со стороны Соединённых Штатов.

По её словам, объединение уже продемонстрировало готовность жёстко отстаивать свои позиции, ответив на претензии американских властей по вопросам тарифов и Гренландии.

«Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы… гарантировать свою собственную безопасность», — подчеркнула Мелони.

Ранее Рютте заявил о разочаровании президента США Дональда Трампа в союзниках по НАТО.

Он также сказал, что ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону в конфликте с Ираном.

Трамп заявил, что в НАТО ничего не понимают, пока на альянс не окажут давление.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
