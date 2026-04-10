Мелони: Европа должна сама строить систему безопасности в НАТО без США

Европейскому союзу необходимо самостоятельно выстраивать систему безопасности в Североатлантическом альянсе без оглядки на интересы США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Об этом глава итальянского правительства сообщила, комментируя визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон.
Политик призвала европейские страны не закрывать глаза на многочисленные унижения и упрёки со стороны Соединённых Штатов.
По её словам, объединение уже продемонстрировало готовность жёстко отстаивать свои позиции, ответив на претензии американских властей по вопросам тарифов и Гренландии.
«Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы… гарантировать свою собственную безопасность», — подчеркнула Мелони.
Ранее Рютте заявил о разочаровании президента США Дональда Трампа в союзниках по НАТО.
Он также сказал, что ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону в конфликте с Ираном.
Трамп заявил, что в НАТО ничего не понимают, пока на альянс не окажут давление.