Эксперт Ватанабэ: прекращение огня между США и Ираном очень хрупкое

Ватанабэ считает, что нынешнее прекращение огня между США и Ираном очень хрупкое, поскольку им будет сложно договориться по нескольким вопросам.

Источник: Аргументы и факты

Японский эксперт по внешней политике Цунэо Ватанабэ выразил мнение, что текущее прекращение огня между США и Ираном остается крайне нестабильным. По его оценке, сторонам будет сложно прийти к устойчивым договоренностям по ряду ключевых вопросов.

Эксперт отметил, что обе стороны стремились продемонстрировать своим сторонникам политический успех, поскольку внутри стран существует давление со стороны тех, кто не поддерживает уступки противнику.

В то же время Ватанабэ считает, что достичь согласия по наиболее чувствительным темам, включая ядерную программу Тегерана, будет затруднительно. В связи с этим он подчеркивает, что нынешнее перемирие носит уязвимый характер и может оказаться недолговечным.

Ранее сообщалось, что США могут начать наземную операцию в Иране после завершения перемирия с Тегераном. Для этого потребуется задействовать не менее трехсот тысяч военнослужащих.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше