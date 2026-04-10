Эксперт Ватанабэ: прекращение огня между США и Ираном очень хрупкое

Японский эксперт по внешней политике Цунэо Ватанабэ выразил мнение, что текущее прекращение огня между США и Ираном остается крайне нестабильным. По его оценке, сторонам будет сложно прийти к устойчивым договоренностям по ряду ключевых вопросов.
Эксперт отметил, что обе стороны стремились продемонстрировать своим сторонникам политический успех, поскольку внутри стран существует давление со стороны тех, кто не поддерживает уступки противнику.
В то же время Ватанабэ считает, что достичь согласия по наиболее чувствительным темам, включая ядерную программу Тегерана, будет затруднительно. В связи с этим он подчеркивает, что нынешнее перемирие носит уязвимый характер и может оказаться недолговечным.
Ранее сообщалось, что США могут начать наземную операцию в Иране после завершения перемирия с Тегераном. Для этого потребуется задействовать не менее трехсот тысяч военнослужащих.