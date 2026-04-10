РИА Новости: дачников в России предупредили о штрафах за бурьян

Владельцы дачных участков в России могут получить денежный штраф за заросшую сорняками и высокой травой территорию, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Об этом депутат рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.
Сухие заросли на участке представляют серьёзную угрозу для соседей и могут стать причиной трагедии в пожароопасный период.
По словам парламентария, размер взыскания для физических лиц составит от 300 до 500 рублей, тогда как юридическим лицам придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Он подчеркнул, что содержать владения в подобном запущенном виде строго запрещено на законодательном уровне.
«Нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа», — сказал Шапкин.
Ранее кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила, что российским дачникам грозит крупный денежный штраф или уголовная ответственность за выращивание запрещённых растений, включая мескалиновые кактусы.