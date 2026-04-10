«Смерти нет»: Губарев сделал заявление о судьбе основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в интервью заявил, что не считает гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина окончательной.

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в интервью заявил, что не считает гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина окончательной. Об этом следует из его комментариев, данных в ходе беседы с журналистом.

Отвечая на вопрос о крушении самолета Embraer-135, на борту которого находились руководители ЧВК, включая Пригожина, Губарев заявил, что допускает иные версии произошедшего. Он указал на закрытый формат похорон и отметил, что рассматривает возможность альтернативных сценариев.

Также он прокомментировал события июня 2023 года, связанные с мятежом ЧВК «Вагнер». По его словам, в момент начала этих событий он находился в Москве на крупном мероприятии и обсуждал с участниками возможное развитие ситуации в случае продвижения подразделений к столице. Детали этих разговоров он раскрывать не стал.

Собственные высказывания о готовности поддержать действия ЧВК Губарев объяснил эмоциональной реакцией на происходящее.

В интервью он также провел сравнение между Евгением Пригожиным и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, отметив различия в их поведении в кризисных ситуациях.

Ранее, в ноябре 2025 года, бывший участник ЧВК с позывным Яга заявлял, что Пригожин якобы выжил и находится в Африке, однако подтверждений этим словам представлено не было.

В то же время мать предпринимателя Виолетта Пригожина сообщала, что гибель ее сына подтверждена результатами ДНК-экспертизы.

