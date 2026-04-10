Юрист Базылев: приостановка выплаты пенсий не касается зачислений на карту

Многие пенсионеры опасаются, что если долго не снимать пенсию с карты, выплату могут приостановить. О том, что говорит об этом закон, рассказал «Прайму» управляющий партнёр Sakura Legal Даниил Базылев.
Он подчеркнул, что правило «шести месяцев» не работает, когда пенсия приходит на банковскую карту.
«Если доставка пенсии производится через банк путём зачисления на счёт пенсионера, то факт её длительного неполучения в принципе невозможен», — заявил юрист, сославшись на Конституционный Суд России.
Правило о приостановке выплаты при полугодовом неполучении затрагивает лишь тех, кто получает пенсию через почту — на дому или в кассе.