Россиян предупредили о мошеннических сборах на «доставку Благодатного огня»

Злоумышленники создают поддельные сайты и рассылают сообщения с просьбой о срочном пожертвовании. Они собирают деньги на «доставку Благодатного огня», «приобретение наборов для освящения» или «помощь храму», предупредил в беседе с RT заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Не верьте этому! Официальные сборы Русской Православной Церкви никогда не проводятся через сомнительные ссылки в мессенджерах. Особенно наглым является то, что аферисты расклеивают у стен храмов листовки с поддельными QR-кодами. Сканируя такой код, вы попадаете не на сайт прихода, а на фишинговую страницу, где мошенники получают доступ к вашим банковским данным и счетам», — добавил эксперт.
Также, по его словам, широкое распространение получили рассылки с предложением скачать «православные открытки к Пасхе», «поздравления от батюшки» или «святые молитвы».
«Нажимая на ссылку, вы рискуете занести на свой телефон вирус или лишиться доступа к личным аккаунтам. В сети также появились сообщения о несуществующих государственных выплатах к Пасхе. Правительство не выделяло 12 тыс. рублей на праздничный стол, не переходите по этим ссылкам. Помните, настоящие священники никогда не будут звонить вам в мессенджеры и выпрашивать деньги», — предупредил Иванов.
Если человеку звонят и просят перевести средства «на храм», необходимо положить трубку и связаться с настоятелем прихода лично, посоветовал собеседник RT.
«Если вы хотите сделать пожертвование, делайте это только в храме либо через официальный сайт епархии, адрес которого можно посмотреть на информационном стенде. Не позволяйте безбожникам осквернить светлый праздник Пасхи и не дайте себя обмануть!» — заключил он.
