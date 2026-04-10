В Японии заявили, что предпочтений какой-либо стране при закупке дронов нет

Журналисты поинтересовались у главы ведомства, рассматривает ли Минобороны возможность закупки украинских дронов в будущем. «Относительно возможной закупки украинских дронов: в общем порядке при выборе систем вооружений мы не исходим заранее из предпочтения продукции какой-либо конкретной страны, а комплексно оцениваем различные факторы, в том числе необходимые тактико-технические характеристики для нужд Сил самообороны [Японии], обслуживание и техническое сопровождение», — отметил Коидзуми. Он подчеркнул, что закупки происходят в соответствии с законодательством и «на основе справедливых и прозрачных процедур». Министр добавил, что Япония будет рассматривать все возможные варианты, «не отдавая заранее предпочтения какой-либо конкретной стране».