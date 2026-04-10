Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии заявили, что предпочтений какой-либо стране при закупке дронов нет

Там японский министр обороны Синдзиро Коидзуми ответил на вопрос о возможном приобретении украинских беспилотников.

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Япония при закупке беспилотников или другого вооружения не станет заранее отдавать предпочтения какой-либо стране, решения будут приниматься на основе широкого спектра факторов и в прозрачной манере. Об этом журналистам сообщил японский министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Журналисты поинтересовались у главы ведомства, рассматривает ли Минобороны возможность закупки украинских дронов в будущем. «Относительно возможной закупки украинских дронов: в общем порядке при выборе систем вооружений мы не исходим заранее из предпочтения продукции какой-либо конкретной страны, а комплексно оцениваем различные факторы, в том числе необходимые тактико-технические характеристики для нужд Сил самообороны [Японии], обслуживание и техническое сопровождение», — отметил Коидзуми. Он подчеркнул, что закупки происходят в соответствии с законодательством и «на основе справедливых и прозрачных процедур». Министр добавил, что Япония будет рассматривать все возможные варианты, «не отдавая заранее предпочтения какой-либо конкретной стране».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российское дипведомство в связи с информацией о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. По словам Захаровой, послу было указано, что систематические преступные провокации со стороны киевского режима с использованием беспилотников против гражданских объектов и мирных граждан на территории России дают основания рассматривать «такой шаг, как откровенно враждебный и наносящий ущерб» интересам России в сфере безопасности, включая защиту мирного населения.

