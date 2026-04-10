Принято решение по Зеленскому: эксперт сказал, что изменит война в Иране

Украина покинула первые строчки мировых СМИ с началом войны в Иране. Какое еще влияние оказал военный конфликт на Ближнем Востоке на Украину, aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«Главный момент в том, что у США ограничено количество противоракет и они отказались их передавать Украине. Но надо иметь в виду, что Зеленский находится, в основном на попечении европейцев, а не американцев, основная помощь ему идёт от Европы. Думаю, ситуация в Иране не будет иметь серьёзного влияния на расклад сил», — отметил он.
Политолог уточнил, что помощь США Украине продолжит сокращаться, но это связано с общей политикой американского президента Дональда Трампа.
«Американская помощь сокращается, и, наверное, она вообще перестанет поступать киевскому режиму. Но это была политика Трампа изначально. То есть, насколько это связано напрямую именно с конфликтом на Ближнем Востоке, сказать сложно», — добавил эксперт.