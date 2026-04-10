Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принято решение по Зеленскому: эксперт сказал, что изменит война в Иране

Война в Иране отвлекла внимание общественности от Украины. Как еще повлиял на ситуацию и самого зеленского конфликт на Ближнем Востоке, рассказал политолог Кирилл Семенов.

Источник: Аргументы и факты

Украина покинула первые строчки мировых СМИ с началом войны в Иране. Какое еще влияние оказал военный конфликт на Ближнем Востоке на Украину, aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

«Главный момент в том, что у США ограничено количество противоракет и они отказались их передавать Украине. Но надо иметь в виду, что Зеленский находится, в основном на попечении европейцев, а не американцев, основная помощь ему идёт от Европы. Думаю, ситуация в Иране не будет иметь серьёзного влияния на расклад сил», — отметил он.

Политолог уточнил, что помощь США Украине продолжит сокращаться, но это связано с общей политикой американского президента Дональда Трампа.

«Американская помощь сокращается, и, наверное, она вообще перестанет поступать киевскому режиму. Но это была политика Трампа изначально. То есть, насколько это связано напрямую именно с конфликтом на Ближнем Востоке, сказать сложно», — добавил эксперт.

