Премьер Финляндии иронично ответил на угрозы Трампа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привык к агрессивной риторике, но его угрозы в адрес НАТО вывести войска из Европы не стоят внимания, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Его слова приводит финская газета Iltalehti.

Источник: AP 2024

«Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы», — иронично отметил политик.

По его словам, США уже довольно долгое время угрожали пересмотреть отношение к защите Европы, поэтому заявления Трампа не являются чем-то особенным.

«Эта идея заложена в стратегии безопасности США. В то же время Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе», — пояснил он, напомнив, что решение о выходе из НАТО может принять только американский конгресс.

Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером. Президент США после встречи выразил уверенность в том, что НАТО снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону. Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование Трампа в отношении НАТО.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент намерен провести с ним очень откровенный и прямой разговор. Она добавила, что альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план «наказания» ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.

