Япония понизила статус взаимоотношений с Китаем в ежегодном докладе МИД

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Япония понизила статус взаимоотношений с Китаем. Это следует из ежегодного доклада японского внешнеполитического ведомства под названием «Синяя книга», который в пятницу на заседании кабмина представил глава МИД Тосимицу Мотэги.

Источник: AP 2024

Теперь вместо использовавшейся в последние годы формулировки о том, что с Китаем выстраиваются «наиболее важные двусторонние отношения», Китай обозначен просто как «важный сосед». Понижение статуса произошло на фоне продолжающегося обострения отношений между двумя странами.

Резкое обострение отношений между Японией и Китаем произошло в конце прошлого года после того, как глава японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Китая, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в его внутренние дела. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономические санкции против Японии, ограничил контакты с ней на различных уровнях, а также призвал своих граждан не совершать туристические поездки в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством государств, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань — это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше