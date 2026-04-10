Япония понизила статус взаимоотношений с Китаем в ежегодном докладе МИД

Резкое обострение отношений между Японией и Китаем произошло в конце прошлого года после того, как глава японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Китая, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в его внутренние дела. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономические санкции против Японии, ограничил контакты с ней на различных уровнях, а также призвал своих граждан не совершать туристические поездки в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством государств, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань — это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.