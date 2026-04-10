Нетаньяху ждет тюрьма: эксперт сказал, чем кончится война США и Ирана

Для Нетаньяху завершение войны в Иране будет означать не только окончание политической карьеры, но и заключение под стражу. По словам политолога Кирилла Семенова, израильский премьер может развернуть еще какую-либо войну, чтобы избежать тюрьмы.

Источник: Аргументы и факты

Завершение войны в Иране обернется тюремным заключением для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметил в беседе с aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Политолог отметил, что уже сейчас США готовит почву, чтобы в случае неудачи переложить всю ответственность за войну на Ближнем Востоке на Нетаньяху.

«Нетаньяху постараются убрать. На его место поставят более управляемого политика. Нетаньяху отправят в тюрьму. Его ждет серьезный срок, поэтому он и не уходит со своего поста. Он может, опять войну начнёт, потому что пока идёт война, он остаётся на плаву. Но в итоге все равно его сместят», — объяснил Семенов.

Как стало известно ранее, 12 апреля в Иерусалимском окружном суде возобновится судопроизводство по трём коррупционным эпизодам, в которых фигурирует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава израильского правительства обвиняется по трём статьям: в принятии дорогих подарков на общую сумму более 700 тысяч шекелей (около 230 тысяч долларов); в мошенничестве, связанном с медиарегулированием, в обмен на позитивный информационный фон; а также в получении взяток для лоббирования выгодных проектов для своих знакомых.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше