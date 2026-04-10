В МИД Японии выступили за сохранение каналов диалога с Россией

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Япония считает необходимым сохранять каналы коммуникации с Россией на фоне существующих между двумя странами нерешенных вопросов. Об этом говорится в ежегодном докладе японского внешнеполитического ведомства под названием «Синяя книга», который 19 апреля на заседании кабмина представил глава МИД Тосимицу Мотэги.
В докладе подчеркивается, что между Японией и Россией, как соседними государствами, «существует много нерешенных вопросов, которые требуют урегулирования», поэтому «необходимо вести надлежащий диалог».
МИД Японии в своем ежегодном докладе также пообещал продолжить поддержку Украины и санкционное давление на Россию — формулировка, которая в том или ином виде используется японской стороной с 2022 года. Также была использована стандартная формулировка о необходимости «заключения мирного договора и решения территориальной проблемы».
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В марте 2022 года внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного соглашения из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.