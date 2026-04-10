Роман перед выборами: Барделла связал себя с принцессой

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла оказался в центре внимания из-за отношений с Марией-Каролиной Бурбон-Сицилийской. О романе сообщают французские СМИ, отмечая его возможное влияние на предстоящую президентскую кампанию.
Ситуация развивается на фоне судебного решения в отношении лидера партии Марин Ле Пен. По делу о финансировании помощников Европарламента ей назначен штраф и введен запрет на участие в выборах сроком на пять лет. Решение обжаловано, вердикт апелляционной инстанции ожидается летом.
Если ограничения сохранятся, основным кандидатом от партии может стать 30-летний Барделла. Он рассматривается как ключевая фигура и уже фигурирует в опросах как один из претендентов на выход во второй тур вместе с Эдуаром Филиппом. Среди возможных конкурентов также называют Габриэля Атталя и Жеральда Дарманена.
Появление в его личной жизни представительницы европейской аристократии усилило внимание к фигуре политика. Бурбон-Сицилийская происходит из династии, связанной с бывшим Королевством обеих Сицилий, а ее родословная восходит к испанской и французской королевским линиям. Она ведет публичную деятельность и участвует в международных проектах.
Публикация совместных фотографий пары в начале апреля усилила обсуждение в политической среде. Эксперты по коммуникациям допускают, что подобный образ может использоваться в рамках подготовки к кампании — как способ усилить статус и расширить аудиторию кандидата.
При этом отмечаются и риски. Публичность личной жизни может усилить давление со стороны оппонентов и сместить внимание на частные аспекты. Кроме того, подобный образ способен отдалить кандидата от части электората.
Окончательное влияние ситуации на кампанию будет зависеть от решения суда по делу Марин Ле Пен и состава участников президентской гонки.
