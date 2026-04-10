Минюст Кипра назвал число россиян, которые содержатся в тюрьмах страны

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Девять российских граждан содержатся в тюрьмах Республики Кипр, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства юстиции и общественного порядка Кипра Николетта Тириму.
«Согласно данным департамента тюрем, на данный момент в заключении содержатся девять российских граждан», — сообщила она агентству.
Пресс-секретарь добавила, что в настоящее время в кипрских тюрьмах содержатся 1182 заключенных. Более половины из них (52%) — это иностранцы, 616 иностранных граждан отбывают наказание на Кипре.
Ранее посол РФ на Кипре Мурат Зязиков сообщил РИА Новости, что на Кипре постоянно проживают более 150 тысяч россиян.