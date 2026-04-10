Не возвращаются: Буданов* признал отток украинцев за рубеж

Буданов отметил, что при выработке государственной политики необходимо учитывать причины отъезда. Он указал, что среди уехавших есть несколько групп: покинувшие страну из-за утраты жилья, граждане, уехавшие в ожидании боевых действий, выехавшие сразу после их начала, а также те, кто отправился за границу по просьбе родственников или в поисках работы уже в ходе конфликта.