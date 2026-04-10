Глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что значительная часть выехавших граждан не планирует возвращаться на родину. Об этом сообщают украинские СМИ по итогам его выступления перед бизнес-сообществом.
По словам представителя киевских властей, текущая статистика фиксирует заметную долю граждан, которые не рассматривают возвращение в ближайшей перспективе. Заявление прозвучало на встрече с участниками CEO Club.
Буданов отметил, что при выработке государственной политики необходимо учитывать причины отъезда. Он указал, что среди уехавших есть несколько групп: покинувшие страну из-за утраты жилья, граждане, уехавшие в ожидании боевых действий, выехавшие сразу после их начала, а также те, кто отправился за границу по просьбе родственников или в поисках работы уже в ходе конфликта.
По его словам, подход к репатриации должен различаться в зависимости от обстоятельств выезда. Конкретные меры и сроки возможных программ возвращения он не уточнил.
