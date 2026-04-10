Отец Илона Маска заявил о потере европейскими лидерами связи с реальностью

Южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что из-за политики лидеров Европы интерес к ней пропал.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры европейских полностью потеряли связь с реальностью, и их подходы нельзя считать актуальными, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер Эррол Маск.

«Так что Европа во многих отношениях стала неактуальной, потому что там лидеры — не лидеры. Никто толком не знает, кто они такие», — отметил южноафриканский бизнесмен, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, вероятно, это не относится только к генсеку НАТО Марко Рютте, который демонстрирует поддержку в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. Маск отметил, что значимым для него являются то, что президент России Владимир Путин и американский лидер стремятся к соглашению.

«Когда вы спрашиваете меня о Трампе и Путине, я говорю: “Да”. вы спрашиваете меня о Трампе и женщине из Европейского союза или о британском премьер-министре — нет», — добавил предприниматель.

Напомним, в декабре 2025 года Илон Маск написал, что политики, представляющие страны ЕС, несут ответственность за разрушительные процессы, происходящие на европейском континенте. Миллиардер подчеркнул, что их действия приводят к упадку Европы.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше