Отец Илона Маска заявил о потере европейскими лидерами связи с реальностью

Лидеры европейских полностью потеряли связь с реальностью, и их подходы нельзя считать актуальными, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер Эррол Маск.
«Так что Европа во многих отношениях стала неактуальной, потому что там лидеры — не лидеры. Никто толком не знает, кто они такие», — отметил южноафриканский бизнесмен, слова которого приводит ТАСС.
По его мнению, вероятно, это не относится только к генсеку НАТО Марко Рютте, который демонстрирует поддержку в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. Маск отметил, что значимым для него являются то, что президент России Владимир Путин и американский лидер стремятся к соглашению.
«Когда вы спрашиваете меня о Трампе и Путине, я говорю: “Да”. вы спрашиваете меня о Трампе и женщине из Европейского союза или о британском премьер-министре — нет», — добавил предприниматель.
Напомним, в декабре 2025 года Илон Маск написал, что политики, представляющие страны ЕС, несут ответственность за разрушительные процессы, происходящие на европейском континенте. Миллиардер подчеркнул, что их действия приводят к упадку Европы.