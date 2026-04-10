В ГД предложили ввести мораторий на реформы в системе образования

Любые изменения должны проходить предварительную профессиональную экспертизу и оценку последствий, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести мораторий на изменения в системе образования. Любые реформы должны проходить предварительную профессиональную экспертизу и оценку последствий, заявил он в беседе с ТАСС.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность расширения проекта «Эффективная начальная школа», в рамках которого дети проходят программу за три года вместо четырех. Сейчас он действует не во всех регионах, отметил лидер партии.

Комментируя инициативу, Чернышов отметил, что подобные предложения требуют тщательной проработки и оценки последствий для учащихся, педагогов и родителей. «Именно поэтому я настаиваю на введении моратория на реформы в системе образования. Сначала — стабилизация, наведение порядка, снижение нагрузки и повышение качества. И только потом — любые изменения, причем исключительно после серьезной профессиональной экспертизы», — сказал он.

