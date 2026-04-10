10 млрд регионам: правительство РФ усиливает цифровизацию медицины

Правительство России направит 10 млрд рублей 84 регионам на развитие информационных технологий в здравоохранении. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Средства пойдут на интеграцию медицинских информационных систем и расширение электронного документооборота, включая решения с применением технологий искусственного интеллекта. Также финансирование позволит развивать цифровые сервисы для граждан.
Речь идет о функциях, доступных через личный кабинет на портале госуслуг: запись к врачу, вызов специалиста на дом, оформление больничного, получение направления на реабилитацию и электронных рецептов.
По словам главы правительства, такими сервисами уже пользуется более трети населения страны. Ожидается, что дополнительные вложения повысят эффективность системы здравоохранения, сократят административную нагрузку на врачей и ускорят оказание помощи пациентам.
Мишустин уточнил, что утверждены документы, регулирующие порядок распределения средств между регионами. Он также подчеркнул необходимость активного внедрения цифровых платформ по всей стране, включая новые регионы, где формируется единый цифровой контур в медицине.
