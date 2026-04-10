Лебедев: среди пропавших на Камчатке туристов есть погибшие

Спасательные отряды обнаружили часть группы пропавших на Камчатке туристов, среди которых есть погибшие, сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Об этом руководитель регионального ведомства написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Туристы без палатки и спутникового телефона перестали выходить на связь 7 апреля.

«Новости плохие… К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы… известно о судьбе пятерых туристов», — написал Лебедев.

По словам министра, местонахождение двоих человек остаётся неизвестным. Он подчеркнул, что поисковая операция на снегоходах продолжается по трём направлениям, несмотря на низовую метель.

В Пермском крае 27 февраля организовали поиск пяти туристов на снегоходах из Уфы, которые перестали выходить на связь 24 февраля в районе деревни Золотанки. Данная группа не была зарегистрирована.

1 марта поиски были завершены: четыре туриста погибли, ещё один был найден и госпитализирован.