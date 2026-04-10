Особняк в США вне декларации: у семьи Маркаровой нашли незадекларированный дом

28 ноября 2025 года Зеленский сообщил об отставке Ермака. Сообщению предшествовали обыски в его квартире в рамках расследования коррупционного скандала в энергетической сфере, где фигурировал бизнесмен Тимур Миндич. В соответствии с требованиями закона Ермак представил декларацию о доходах и имуществе после ухода с должности.