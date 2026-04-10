Особняк в США вне декларации: у семьи Маркаровой нашли незадекларированный дом

Муж бывшего посла Украины в США Оксаны Маркаровой приобрел недвижимость во Флориде за 2,35 млн долларов, однако этот объект отсутствует в семейных декларациях. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа открытых реестров и отчетных данных.
Речь идет о Данииле Волынце, супруге Маркаровой и владельце 74,77% акций банка Accordbank. По данным агентства, 30 июля 2024 года он зарегистрировал во Флориде компанию VRZ 2036 LLC с целью владения недвижимостью.
Уже 14 августа структура оформила покупку дома на побережье в Лодердейл-бай-зе-Си по адресу 2036 Ocean Mist Drive. Стоимость сделки составила 2,35 млн долларов.
При этом, как следует из деклараций, поданных в Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины, указанный объект в отчетности семьи не отражен. Украинское законодательство обязывает чиновников и их близких декларировать зарубежные активы и недвижимость.
Оксана Маркарова занимала пост посла Украины в США с февраля 2021 года по август 2025 года. После завершения миссии она была назначена советником Владимира Зеленского по вопросам восстановления и привлечения инвестиций и продолжает курировать деятельность «Украинского дома» в Вашингтоне.
На этом фоне внимание к декларациям украинских чиновников усиливается. В частности, бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при увольнении указал в отчетности денежные активы на сумму около 284 тыс. долларов.
28 ноября 2025 года Зеленский сообщил об отставке Ермака. Сообщению предшествовали обыски в его квартире в рамках расследования коррупционного скандала в энергетической сфере, где фигурировал бизнесмен Тимур Миндич. В соответствии с требованиями закона Ермак представил декларацию о доходах и имуществе после ухода с должности.
