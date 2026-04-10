Марочко: ВСУ используют разработки ВС РФ в наземной робототехнике

ЛУГАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины перенимает боевой опыт и перспективные разработки армии РФ и наращивает использование наземной робототехники в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По сообщениям российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, стало известно, что украинские боевики активно перенимают боевой опыт и перспективные разработки ВС РФ. Вооруженные формирования Украины стремительно наращивают применение наземной робототехники с универсальными платформами, а также масштабируют применение кинетических дронов для борьбы с БПЛА ВС РФ», — сказал он.
Марочко добавил, что следом за армией РФ украинские подразделения также начали применять FPV-дроны и другие системы с элементами ИИ.