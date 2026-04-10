Священник призвал к максимально строгому посту в Великую пятницу

В период Великого поста (считая со Страстной неделей) священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и — за исключением некоторых дней — от рыбы. Церковный (монашеский) устав — Типикон — предполагает более жесткие требования, но допускает алкоголь в некоторые дни поста. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Самые строгие ограничения во время Великого поста действуют в Страстную неделю. Особенно строгий пост в Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают и скорбят о распятии и смерти Иисуса Христа — рекомендуется вовсе оказаться от пищи, на практике многие ограничиваются водой и хлебом.