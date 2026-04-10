Россиянам дали советы, какой кулич не стоит покупать к Пасхе

При выборе покупного кулича к Пасхе важно обращать внимание на его состав, посоветовала в беседе с RT заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.
«Настоящий традиционный кулич готовится на сдобном дрожжевом тесте — именно дрожжи обеспечивают воздушную, пористую структуру, а яйца и сливочное масло делают мякиш нежным и тающим во рту. В числе обязательных ингредиентов должны быть молоко, сахар, изюм или цукаты, а также ваниль или пряности — шафран, кардамон, мускатный орех, которые придают выпечке характерный праздничный аромат. Верхушку кулича традиционно покрывают белой глазурью, символизирующей чистоту и радость праздника», — рассказала эксперт.
Отмечается, что при выборе покупного кулича прежде всего стоит обратить внимание на упаковку: она должна быть целой, не помятой.
«Затем изучите состав — он перечисляется в порядке убывания, и в качественном куличе вы должны увидеть простые ингредиенты: муку, сахар, хлебопекарные дрожжи, сливочное масло (а не маргарин или растительные жиры) и яйца (а не яичный порошок). Избегайте продуктов с длинным списком эмульгаторов, стабилизаторов, консервантов, а также с пометками “постный” или “без холестерина” — за ними часто скрываются трансжиры», — предостерегла собеседница RT.
Кроме того, она порекомендовала оценить внешний вид.
«Верхушка должна быть сухой, глазурь — целой, без трещин и липкости, если кулич выглядит пышным, но слишком лёгким, значит, в нём много разрыхлителей, а если тяжёлым и маленьким — он может быть не пропечён. Проверьте срок годности: более 14—21 дня — повод задуматься о наличии консервантов. В качестве украшений выбирайте натуральные — орехи, миндальные лепестки или сахарную пудру», — заключила Таранова.
Ранее руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в беседе с RT предупредил об опасных пасхальных открытках в преддверии праздника.