Ни одной операции: Британия побоялась высаживаться на российские суда

Великобритания не задержала ни одного российского судна. Причина — серьёзные опасения нарушить международное морское право, сообщает The Telegraph.

Источник: Life.ru

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер официально разрешил сотрудникам спецназа и Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на корабли. Однако на данный момент ни одной подобной операции ещё не произошло.

Как пояснили авторы статьи, для перехвата иностранного транспорта в стране установлен крайне высокий юридический порог. Властям требуются веские обоснования и чёткие доказательства обхода действующих санкций. Без этого досмотр невозможен.

Ранее Life.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски их возможного захвата. Британский корабль следил за судами, но не предпринимал действий. С января через территориальные воды Британии прошло более 300 судов российского «теневого флота», при этом 544 судна находятся под британскими санкциями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

