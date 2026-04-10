Ни одной операции: Британия побоялась высаживаться на российские суда

Ранее Life.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски их возможного захвата. Британский корабль следил за судами, но не предпринимал действий. С января через территориальные воды Британии прошло более 300 судов российского «теневого флота», при этом 544 судна находятся под британскими санкциями.