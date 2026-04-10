Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У участника инцидента с Пашиняном диагностировали сотрясение мозга

У Давида Минасяна, участвовавшего в инциденте с армянским премьером Николом Пашиняном в церкви в Ереване, диагностировали сотрясение мозга.

Об этом в соцсетях сообщила его адвокат Лусине Мартиросян.

«У 18-летнего Давида Минасяна были подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — заявила она.

Ранее конфликт произошёл в присутствии армянского премьера во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Пашинян выходил из храма, как вдруг один из прихожан возмущённо обратился к охраннику со словами: «Не смей на меня так смотреть!» Другой человек сзади попытался ударить Пашиняна.

Правоохранители возбудили уголовное дело после попытки нападения на Пашиняна. Были задержаны три человека.