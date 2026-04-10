У участника инцидента с Пашиняном диагностировали сотрясение мозга

У Давида Минасяна, участвовавшего в инциденте с армянским премьером Николом Пашиняном в церкви в Ереване, диагностировали сотрясение мозга.
Об этом в соцсетях сообщила его адвокат Лусине Мартиросян.
«У 18-летнего Давида Минасяна были подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — заявила она.
Ранее конфликт произошёл в присутствии армянского премьера во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Пашинян выходил из храма, как вдруг один из прихожан возмущённо обратился к охраннику со словами: «Не смей на меня так смотреть!» Другой человек сзади попытался ударить Пашиняна.
Правоохранители возбудили уголовное дело после попытки нападения на Пашиняна. Были задержаны три человека.