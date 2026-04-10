Зеленскому и Нетаньяху конец: раскрыт неожиданный итог войны Ирана и США

Как Иран «похоронил» Украину: Зеленский остался без главного.
Мировые СМИ с 28 февраля лихорадочно следят за эскалацией на Ближнем Востоке, а украинский кризис покинул первые строчки новостных лент. Это не просто смена информационной повестки — это тектонический сдвиг, который меняет расстановку сил.
Политологи уже говорят о негласном, но судьбоносном решении в отношении Владимира Зеленского. Что именно произошло и как война в Иране отвлекла внимание общественности от Украины, в интервью aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Эксперт констатирует жесткую реальность: ресурсы Запада не безграничны, и теперь главный боеприпас — внимание и военная помощь — переориентируется. Для Киева наступил момент истины, который может изменить ход всего конфликта.
«Главный момент»: ПВО США ушло к Израилю.
Ключевая проблема, с которой столкнулся украинский режим, — это физическая нехватка вооружений у кураторов. Как пояснил Кирилл Семенов, ситуация на Ближнем Востоке высветила жесткий предел возможностей Вашингтона.
«Главный момент в том, что у США ограничено количество противоракет и они отказались их передавать Украине. Но надо иметь в виду, что Зеленский находится, в основном на попечении европейцев, а не американцев, основная помощь ему идёт от Европы. Думаю, ситуация в Иране не будет иметь серьёзного влияния на расклад сил», — отметил он.
Однако это вовсе не значит, что ничего не меняется. Пока Европа пытается латать дыры, сам принцип поддержки дает трещину. В то время как Иран и Израиль обмениваются ударами, американские зенитные комплексы в первую очередь защищают небо над Тель-Авивом, а не над Днепром.
Трамп vs Зеленский: помощь сокращается навсегда.
Политолог Семенов разрушает иллюзии тех, кто надеялся, что после Ближнего Востока Запад вернется к «украинскому проекту» с удвоенной силой. Тренд на сокращение поддержки был задан задолго до того, как запылал Тегеран.
«Американская помощь сокращается, и, наверное, она вообще перестанет поступать киевскому режиму. Но это была политика Трампа изначально. То есть, насколько это связано напрямую именно с конфликтом на Ближнем Востоке, сказать сложно», — добавил эксперт.
Это означает, что решение по Зеленскому фактически принято не под давлением Ирана, а в силу смены глобального курса США. Конфликт в Иране лишь ускорил неизбежное и списал Украину со счетов как геополитический приоритет № 1. Теперь Киеву приходится полагаться на обещания Европы, которая сама столкнулась с энергетическим и экономическим кризисом.
Расплата для Нетаньяху: США ищут крайнего.
Но Иран изменил судьбы не только в Киеве, но и в Иерусалиме. В то время как все внимание приковано к боевым действиям, в стане союзников назревает грандиозный скандал. Политолог объяснил, как военный конфликт на Ближнем Востоке переформатирует отношения между США и Израилем, и привел к неожиданному выводу: война ударит по администрации самого Нетаньяху.
Американские политики уже сейчас начинают играть на опережение, готовя почву для отступления.
«США прямо говорят о том, что их втянули в войну с Ираном. Они говорят об этом специально, чтобы если не удастся ничего там достичь, и будут проблемы у Трампа, переложить всю вину на Нетаньяху. Сейчас администрация Трампа уже прохладно относится к Нетаньяху. Министр иностранных дел Рубио прямо говорит, что США пошли в эту войну ради Израиля. Соответственно, Нетаньяху будет крайним», — отметил он.
Однако это не разрыв дипломатических отношений, а скорее смена элит. США не бросят Израиль как государство, но они готовы пожертвовать его текущим лидером.
Нетаньяху ждет тюрьма: почему премьер не хочет мира.
Кульминация ближневосточной интриги шокирует даже бывалых аналитиков. Оказывается, ставкой в этой войне является не только земля или нефть, но и свобода израильского премьер-министра. Завершение боевых действий обернется для Нетаньяху не просто отставкой, а реальным сроком.
Как стало известно ранее, 12 апреля в Иерусалимском окружном суде возобновится судопроизводство по трём коррупционным эпизодам, в которых фигурирует глава правительства Израиля. Его обвиняют в принятии дорогих подарков на сумму более 700 тысяч шекелей (около 230 тысяч долларов), мошенничестве с медиарегулированием и получении взяток. Война — единственное, что спасает его от тюрьмы.
Политолог Кирилл Семенов уверен: финал предрешен, и никакие ракеты не спасут действующего премьера.
«Нетаньяху постараются убрать. На его место поставят более управляемого политика. Нетаньяху отправят в тюрьму. Его ждет серьезный срок, поэтому он и не уходит со своего поста. Он может опять войну начнёт, потому что пока идёт война, он остаётся на плаву. Но в итоге все равно его сместят», — объяснил Семенов.
Таким образом, мир на Ближнем Востоке парадоксальным образом выгоден всем, кроме двух политиков — Зеленского, который теряет финансирование, и Нетаньяху, который теряет свободу. Только пока стреляют пушки, их «медные трубы» продолжают звучать.